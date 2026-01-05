Россиянам озвучили профессии со стремительным ростом зарплат в 2026 году

Россиянам назвали профессии, где ожидается стремительный рост зарплат в 2026 году. Доход в новом году вырастет у высококвалифицированных специалистов дефицитных профессий, сообщили в пресс-службе платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.
«Рост зарплат в 2026 году ожидается не массовым, а точечным и в первую очередь у высококвалифицированных специалистов в дефицитных областях», — говорится в сообщении от пресс-службы сайта по подбору персонала.
В список вошли разработчики ПО, дата-сайентисты, product-менеджеры, высококвалифицированные сварщики и токари. Наибольший прирост доходов ожидается у опытных разработчиков ПО: их средняя зарплата составит около 284 тысяч рублей в 2026 году.
Также заметно вырастут зарплаты финансовых аналитиков (117 тысяч рублей), специалистов по анализу данных и инженеров по машинному обучению (247 тысяч рублей), экспертов в кибербезопасности (90 тысяч рублей), product-менеджеров (130 тысяч рублей) и системных инженеров (92 тысячи рублей).
Но не нужно забывать и о рабочих специальностях, спрос на специалистов в этой сфере всегда высок. Аналитики прогнозируют наибольший рост зарплат в текущем году для сварщиков (178 тысяч рублей), высококвалифицированных токарей (185 тысяч рублей), водителей-дальнобойщиков (182 тысячи рублей), крановщиков и машинистов спецтехники (142 тысячи рублей).
Ранее KP.RU сообщил, какие профессии окажутся перспективными в ближайшее время. Причем спрос на таких специалистов будет не только в 2026 году, но и последующие несколько лет.