Россиянам озвучили профессии со стремительным ростом зарплат в 2026 году

Но не нужно забывать и о рабочих специальностях, спрос на специалистов в этой сфере всегда высок. Аналитики прогнозируют наибольший рост зарплат в текущем году для сварщиков (178 тысяч рублей), высококвалифицированных токарей (185 тысяч рублей), водителей-дальнобойщиков (182 тысячи рублей), крановщиков и машинистов спецтехники (142 тысячи рублей).