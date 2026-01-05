Удар по бюджетным автомобилям: правительство свернуло льготы на импорт

Напомним, 2,5 года назад в стране были существенно снижены таможенные пошлины на импорт компактных автомобилей. Для машин с объёмом двигателя до 1000 куб. см ставка была снижена до 0%, а для автомобилей с объёмом двигателя до 1200 куб. см — до 5%. Тогда это решение воспринималось как шаг навстречу конкуренции и расширению выбора для покупателей.