Удар по бюджетным автомобилям: правительство свернуло льготы на импорт

Напомним, 2,5 года назад в стране были существенно снижены таможенные пошлины на импорт компактных автомобилей. Для машин с объёмом двигателя до 1000 куб. см ставка была снижена до 0%, а для автомобилей с объёмом двигателя до 1200 куб. см — до 5%. Тогда это решение воспринималось как шаг навстречу конкуренции и расширению выбора для покупателей.
Однако срок действия этих льгот истёк 1 января 2026 года, и продлевать их власти не стали.
В результате с 1 января действуют новые, заметно более жёсткие условия. Для новых легковых автомобилей с объёмом двигателя до 1000 куб. см введена пошлина 15% плюс 0,4 доллара США за каждый кубический сантиметр. Для автомобилей с объёмом двигателя до 1200 куб. см применяется такая же ставка.
Фактически это означает удорожание импорта самых доступных и экономичных автомобилей, которые традиционно пользуются спросом у покупателей с ограниченным бюджетом.
Комментируя ситуацию, Отабек Бакиров отметил, что прежние надежды на долгосрочные реформы не оправдались.
«Тогда, 2,5 года назад, на волне эйфории мы надеялись, что снижение пошлин — это не временный манёвр, а часть стратегии по построению открытой и конкурентной экономики. К сожалению, начиная с 2024 года в Узбекистане начались и продолжаются попытки усложнить и удорожить импорт автомобилей и электромобилей с помощью различных административных барьеров и нетарифных инструментов», — подчеркнул экономист.
В итоге отмена льгот может привести к росту цен именно на те автомобили, которые считались самыми доступными, а значит ещё сильнее сократить выбор для рядовых покупателей.