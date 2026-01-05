Продать и забыть: почему покупка авто в Узбекистане всё ещё превращается в проблему

Судя по описанным случаям, часть дилеров в стране работает по максимально простой схеме: главное — продать, а что будет с клиентом дальше — вопрос вторичный. Пока покупатель не доходит до госорганов, многие проблемы почему-то остаются «незаметными».
Так, в Джизакской области житель приобрёл Chevrolet Tracker Premier Plus с дефектом двигателя. Автосалон заменил автомобиль на новый той же стоимости только после вмешательства Комитета — самостоятельно решать вопрос дилер не спешил.
В Навоийской области покупателю достался Onix с дефектами обшивки передней двери и неисправным аккумулятором. И здесь ситуация развивалась по знакомому сценарию: лишь после проверки со стороны ведомства сотрудники автосалона устранили недостатки и заменили аккумулятор на новый.
В Сурхандарьинской области местный житель обратился в Комитет с жалобой на новый автомобиль Chery, в котором в короткие сроки возникла неисправность. Дилер не устранял проблему, пока дело не дошло до разбирательства. В итоге автомобиль был полностью отремонтирован.
Похожая история произошла и в Ташкентской области. В гарантийном автомобиле KIA Sonet выявили техническую неисправность, однако автосалон не спешил реагировать. Лишь после вмешательства Комитета дилер бесплатно заменил моторное масло и фильтр.
Ещё в одном случае покупатель пожаловался на дефекты в автомобиле Damas-2 D2 Style Plus. Итог оказался тем же — после участия ведомства автомобиль был заменён на новый аналогичной модели.
Отдельная и не менее болезненная тема — задержки с поставкой уже полностью оплаченных автомобилей. В Кашкадарьинской области покупатель ждал свой Cobalt целых 10 месяцев, несмотря на полную оплату. Похожая ситуация произошла и в Самаркандской области. В обоих случаях автомобили были переданы владельцам только после вмешательства Комитета по конкуренции.
Все эти истории наглядно показывают: без давления со стороны госорганов многие дилеры не спешат выполнять свои обязательства. А значит, проблемы с покупкой автомобилей в Узбекистане, увы, никуда не делись и, судя по всему, ещё долго будут напоминать о себе.