Конструкции подъезда обрушаются из-за коммунальной аварии во Владивостоке

Аварийная ситуация сложилась во втором подъезде дома № 21 по улице Зои Космодемьянской. По словам одного из жильцов, с ноября 2025 года в подъезде произошёл порыв теплосети в подвале, из-за чего в подъезде началось интенсивное парение. Пар поднимается до пятого этажа, в подъезде стало тяжело дышать. Квартиры на первом этаже покрылись грибком.
Жильцы неоднократно докладывали о проблеме управляющей компании, но организация бездействует. Сегодня, 5 января из-за длительного воздействия пара в подъезде на первом этаже обвалились плиты перекрытия. Граждане просят администрацию города принять меры к управляющей организации, пока в доме не продолжились разрушаться конструкции, и условия проживания не стали ещё опаснее для жизни и здоровья.
Напоминаем, что в преддверии новогодних каникул губернатор Приморского края Олег Кожемяко распорядился создать в муниципалитетах штабы, координирующие работу всех служб жизнеобеспечения, контролировать подачу электричества, водо- и теплоснабжение, вывоз мусора, уборку улиц. Но коммунальщики, несмотря на усиленный контроль, кажется, с задачами не справляются. Ранее во Владивостоке жители сообщали о повсеместных проблемах с вывозом мусора. По некоторым адресам с начала года бытовые отходы не вывозили ни разу, хотя дворники подготовили его к транспортировке на полигон, а подъездные пути для мусоровозов ничем не заняты и от зимней скользкости очищены.
Без коммунальных аварий в городе тоже не обходится. Первое массовое отключение электричества во Владивостоке в наступившем году было зафиксировано в новогоднюю ночь — сразу после боя курантов, в 00:03 1 января. Отключилась ЛЭП 35 кВ в центре города, обесточило многоквартирные дома в районе Инструментального завода. Предполагаемая причина аварии — запуск салюта около ЛЭП.