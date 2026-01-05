Конструкции подъезда обрушаются из-за коммунальной аварии во Владивостоке

Напоминаем, что в преддверии новогодних каникул губернатор Приморского края Олег Кожемяко распорядился создать в муниципалитетах штабы, координирующие работу всех служб жизнеобеспечения, контролировать подачу электричества, водо- и теплоснабжение, вывоз мусора, уборку улиц. Но коммунальщики, несмотря на усиленный контроль, кажется, с задачами не справляются. Ранее во Владивостоке жители сообщали о повсеместных проблемах с вывозом мусора. По некоторым адресам с начала года бытовые отходы не вывозили ни разу, хотя дворники подготовили его к транспортировке на полигон, а подъездные пути для мусоровозов ничем не заняты и от зимней скользкости очищены.