Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конструкции подъезда обрушаются из-за коммунальной аварии во Владивостоке

Во Владивостоке подъезд многоквартирного дома разрушается из-за бездействия управляющей компании, жильцы пытаются довести информацию до профильных ведомств, правоохранительных и надзорных органов через telegram-чат главы города Константина Шестакова, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Аварийная ситуация сложилась во втором подъезде дома № 21 по улице Зои Космодемьянской. По словам одного из жильцов, с ноября 2025 года в подъезде произошёл порыв теплосети в подвале, из-за чего в подъезде началось интенсивное парение. Пар поднимается до пятого этажа, в подъезде стало тяжело дышать. Квартиры на первом этаже покрылись грибком.

Жильцы неоднократно докладывали о проблеме управляющей компании, но организация бездействует. Сегодня, 5 января из-за длительного воздействия пара в подъезде на первом этаже обвалились плиты перекрытия. Граждане просят администрацию города принять меры к управляющей организации, пока в доме не продолжились разрушаться конструкции, и условия проживания не стали ещё опаснее для жизни и здоровья.

Напоминаем, что в преддверии новогодних каникул губернатор Приморского края Олег Кожемяко распорядился создать в муниципалитетах штабы, координирующие работу всех служб жизнеобеспечения, контролировать подачу электричества, водо- и теплоснабжение, вывоз мусора, уборку улиц. Но коммунальщики, несмотря на усиленный контроль, кажется, с задачами не справляются. Ранее во Владивостоке жители сообщали о повсеместных проблемах с вывозом мусора. По некоторым адресам с начала года бытовые отходы не вывозили ни разу, хотя дворники подготовили его к транспортировке на полигон, а подъездные пути для мусоровозов ничем не заняты и от зимней скользкости очищены.

Без коммунальных аварий в городе тоже не обходится. Первое массовое отключение электричества во Владивостоке в наступившем году было зафиксировано в новогоднюю ночь — сразу после боя курантов, в 00:03 1 января. Отключилась ЛЭП 35 кВ в центре города, обесточило многоквартирные дома в районе Инструментального завода. Предполагаемая причина аварии — запуск салюта около ЛЭП.