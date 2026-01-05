Топ самых востребованных профессий в Минске назван на 2026 год

Стало известно, какие профессии будут наиболее и наименее.
востребованными в Минске в 2026 году. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Отмечается, что в 2026-м на столичном рынке труда будет сохраняться высокий спрос в отношении целого ряда профессий.
Например, среди наиболее востребованных рабочих специальностей будут водитель автомобиля, каменщик, маляр, штукатур, монтажник строительных конструкций, электромонтер, официант, повар, продавец.
Также будет сохраняться спрос на специалистов и служащих. Легче найти работу в Минске будет бухгалтерам, воспитателям, врачам-специалистам, государственным налоговым инспекторам, менеджерам по продажам, специалистам по кадрам, специалистам по банковским услугам, учителям, фельдшерам и юристам.
При этом по ряду других профессий в столице прогнозируется низкий спрос. Труднее найти работу в Минске будет визажистам, вязальщицам, кузнецам-штамповщикам, настройщикам инструментов, обойщикам мебели, печатникам, телеграфистам, ткачам, фотографам, дизайнерам, зубным техникам, тестировщикам программного обеспечения, культурным организаторам, художникам, экологам и экскурсоводам.
— Самый большой спрос традиционно связан с профессиями, связанными со строительством, транспортом, торговлей, образованием и здравоохранением, — отмечается в аналитике.
Ранее Минтруда сообщило о семи новых должностях в Беларуси.
Также белорусы будут отдыхать по три — четыре дня подряд несколько раз в 2026 году.