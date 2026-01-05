Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ самых востребованных профессий в Минске назван на 2026 год

В Минске назвали топ самых востребованных профессий на 2026 год.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какие профессии будут наиболее и наименее.

востребованными в Минске в 2026 году. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Отмечается, что в 2026-м на столичном рынке труда будет сохраняться высокий спрос в отношении целого ряда профессий.

Например, среди наиболее востребованных рабочих специальностей будут водитель автомобиля, каменщик, маляр, штукатур, монтажник строительных конструкций, электромонтер, официант, повар, продавец.

Также будет сохраняться спрос на специалистов и служащих. Легче найти работу в Минске будет бухгалтерам, воспитателям, врачам-специалистам, государственным налоговым инспекторам, менеджерам по продажам, специалистам по кадрам, специалистам по банковским услугам, учителям, фельдшерам и юристам.

При этом по ряду других профессий в столице прогнозируется низкий спрос. Труднее найти работу в Минске будет визажистам, вязальщицам, кузнецам-штамповщикам, настройщикам инструментов, обойщикам мебели, печатникам, телеграфистам, ткачам, фотографам, дизайнерам, зубным техникам, тестировщикам программного обеспечения, культурным организаторам, художникам, экологам и экскурсоводам.

— Самый большой спрос традиционно связан с профессиями, связанными со строительством, транспортом, торговлей, образованием и здравоохранением, — отмечается в аналитике.

Ранее Минтруда сообщило о семи новых должностях в Беларуси.

Также белорусы будут отдыхать по три — четыре дня подряд несколько раз в 2026 году.