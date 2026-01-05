Топ самых востребованных профессий в Минске назван на 2026 год

Также будет сохраняться спрос на специалистов и служащих. Легче найти работу в Минске будет бухгалтерам, воспитателям, врачам-специалистам, государственным налоговым инспекторам, менеджерам по продажам, специалистам по кадрам, специалистам по банковским услугам, учителям, фельдшерам и юристам.