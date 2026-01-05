Казахстанцы массово забирали деньги из 14 банков

Halyk Bank — объем вкладов казахстанцев в банке снизился на 106 млрд тенге, что на 1,41% ниже значения по итогам предыдущего месяца. Тем не менее, в Halyk Bank размещено 7,39 трлн тенге. Банк ЦентрКредит — снижение на 23,5 млрд тенге, или 0,75%, до 3,12 трлн тенге. Alatau City Bank — снижение на 22,7 млрд тенге, или 2,96%, до 744 млрд тенге. Евразийский банк — снижение на 20,9 млрд тенге, или 1,83%, до 1,12 трлн тенге. Bank RBK — снижение на 17,2 млрд тенге, или 2,21%, до 760,5 млрд тенге.