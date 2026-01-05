Казахстанцы массово забирали деньги из 14 банков

При этом месяц к месяцу чистое изъятие вкладов казахстанцев наблюдалось сразу в 14 из 23 банков. Минимальное относительное снижение зафиксировано в Kaspi Bank — 0,19% (на 12,3 млрд тенге, до 6,6 трлн) а максимальное в исламском Заман-Банке — сразу на 82,01% (на 4,3 млрд тенге, до 948 млн).
В абсолютном выражении в топ-5 по объему чистых изъятий со стороны физлиц вошли:
Halyk Bank — объем вкладов казахстанцев в банке снизился на 106 млрд тенге, что на 1,41% ниже значения по итогам предыдущего месяца. Тем не менее, в Halyk Bank размещено 7,39 трлн тенге. Банк ЦентрКредит — снижение на 23,5 млрд тенге, или 0,75%, до 3,12 трлн тенге. Alatau City Bank — снижение на 22,7 млрд тенге, или 2,96%, до 744 млрд тенге. Евразийский банк — снижение на 20,9 млрд тенге, или 1,83%, до 1,12 трлн тенге. Bank RBK — снижение на 17,2 млрд тенге, или 2,21%, до 760,5 млрд тенге.
При этом больше всего вклады физлиц выросли в следующих банках:
Отбасы Банк — +60,4 млрд тенге, или 2,22%, до 2,78 трлн тенге. ForteBank — +17,2 млрд тенге, или 1,42%, до 1,23 трлн тенге. Home Credit Bank — +7,9 млрд тенге, или 1,43%, до 561,9 млрд тенге.
Депозиты юрлиц.
Что касается депозитов бизнеса, то по итогам ноября они также продемонстрировали нетто-снижение — на 310,7 млрд тенге, или 1,59%, до 19,28 трлн тенге.
Лидерами роста стали:
Bereke Bank — +88,3 млрд тенге, или 9,96%, до 975,2 млрд тенге. Altyn Bank — +71,3 млрд тенге, или 14,66%, до 558 млрд тенге. Ситибанк Казахстан — +31,8 млрд тенге, или 3,99%, до 829,6 млрд тенге.
Наибольшее чистое падение, при этом, зафиксировано:
Halyk Bank — снижение на 249,2 млрд тенге, или 3,91%, до 6,12 трлн тенге. БЦК — снижение на 97,9 млрд тенге, или 3,65%, до 2,58 трлн тенге. Alatau City Bank — снижение на 62 млрд тенге, или 7,32%, до 784,3 млрд тенге.
Таким образом, в целом в ноябре объем депозитов в стране сократился. Чистое снижение составило 0,97%, или 450,2 млрд тенге, до 45,88 трлн.
Ранее «Курсив» писал, что банки предлагают казахстанцам депозиты до 20,5% к концу года.