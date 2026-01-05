Home Credit Bank оштрафовали почти на 1,2 млн тенге за ошибки при проверке клиентов

Как следует из сообщения регулятора, финансовая организация ненадлежащим образом выполнила требования по идентификации клиента при установлении с ним деловых отношений. Речь идет о нормах законодательства по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Решение о штрафе было принято 29 декабря 2025 года. Исполнить административное взыскание банк должен до 28 января 2026 года.
Ранее «Курсив» писал, что регулятор оштрафовал алматинскую МФО почти на 12 млн тенге.
Напомним, с 30 декабря 2025 года Home Credit Bank полностью принадлежит ForteBank, который, в свою очередь, контролируется миллиардером Булатом Утемуратовым (91,1%). Состояние бизнесмена оценивается в $3,7 млрд, он занимает шестое место в рейтинге богатейших бизнесменов страны от Forbes.