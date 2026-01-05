Home Credit Bank оштрафовали почти на 1,2 млн тенге за ошибки при проверке клиентов

Напомним, с 30 декабря 2025 года Home Credit Bank полностью принадлежит ForteBank, который, в свою очередь, контролируется миллиардером Булатом Утемуратовым (91,1%). Состояние бизнесмена оценивается в $3,7 млрд, он занимает шестое место в рейтинге богатейших бизнесменов страны от Forbes.