Росстат назвал среднюю зарплату врачей в Петербурге

Санкт-Петербург отнесен к регионам без острой нехватки медицинских кадров. Дефицит врачей наиболее заметен в субъектах, где уровень оплаты труда ниже среднероссийского. Доктор медицинских наук, MBA в сфере управления здравоохранением, ректор ВШОУЗ Гузель Улумбекова в комментарии «Известиям» сообщила: «Во Владимирской, Калужской, Костромской, Курганской, Псковской областях обеспеченность врачами составляет около 30 на 10 тысяч населения, что на четверть ниже среднероссийского уровня, особенно по сравнению с Санкт-Петербургом, где показатель превышает 50 на 10 тысяч».