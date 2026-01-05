Ричмонд
В Башкирии в ближайшие 2 года потребуется заместить 114 тысяч рабочих мест

Больше всего специалистов потребуется в сфере промышленности.

Источник: Башинформ

Замещающая кадровая потребность Башкортостана в ближайшие два года может превысить 114,2 тысяч человек, сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова.

Больше всего специалистов потребуется в сфере промышленности, где ожидается нехватка примерно 28,6 тысяч сотрудников. Помимо этого, большая потребность также в образовании, сельском хозяйстве и здравоохранении.

Согласно прогнозу, в 2026 году в школах понадобятся почти две тысячи педагогов, в промышленном секторе — 846 инженеров, 718 бухгалтеров и 635 врачей, а также порядка 530 воспитателей детских садов.

Среди профессионалов среднего звена республике необходимы больше 1,5 тысяч электромехаников и электромонтеров, столько же водителей легкового транспорта, почти тысяча механиков и операторов промышленного оборудования, столько же работников среднего медперсонала по уходу.

Ранее сообщалось, что в Башкирии в 2025 году 3 тысячи сотрудников прошли переобучение по программе «Кадры».