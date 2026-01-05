В Тюмени выставили на продажу банкетный зал, где проходят самые роскошные свадьбы. Скрин

Банкетный зал комплекса используют для проведения свадеб.
В Тюмени выставили на продажу крупный коммерческий комплекс, который включает офисные помещения, кафе и банкетный зал, который арендуют для проведения свадеб. Продавец назначил за него цену в 135 млн рублей. Предложение о продаже размещено на сайте «Авито».
«Продается коммерческий комплекс, включающий объекты общественного питания: здание общей площадью 1700 квадратных метров и земельный участок коммерческого назначения площадью 20,14 сотки, расположенный в Комарово напротив ЖК “Тюменская слобода” по ул. Губернской. В здании на первом этаже находятся банкетный зал площадью 1200 квадратных метров (сдается в аренду), офисные помещения и кафе (сданы в аренду)», — следует из текста объявления.
В группе банкетного зала в соцсети обозначено, что в нем проходят «самые роскошные свадьбы в Тюмени». Вместимость помещения — до 150 человек.
Указывается, что объект подключен к центральному водоснабжению и канализации, оборудован автоматизированной системой газового отопления, имеет выделенную электрическую мощность 100 кВт. Также в комплекс входит асфальтированная парковка на 20 машиномест, в том числе для грузового транспорта. В объявлении перечислены пожарная и охранная сигнализации, система видеонаблюдения и доступ в интернет.
Ранее в Тюмени уже выставлялись на продажу крупные коммерческие объекты. На сайте объявлений продают площадь в ТРЦ «Премьер», где ранее располагался магазин «Мегамарт». Сейчас за нее просят 106 млн рублей, тогда как в 2023—2024 годах цена доходила до 239,4 млн. Также продается первый этаж ТЦ на улице Широтной почти за 473 млн рублей.
Продавец планирует выручить от продажи комплекса 135 млн рублей.