В Тюмени выставили на продажу банкетный зал, где проходят самые роскошные свадьбы. Скрин

Ранее в Тюмени уже выставлялись на продажу крупные коммерческие объекты. На сайте объявлений продают площадь в ТРЦ «Премьер», где ранее располагался магазин «Мегамарт». Сейчас за нее просят 106 млн рублей, тогда как в 2023—2024 годах цена доходила до 239,4 млн. Также продается первый этаж ТЦ на улице Широтной почти за 473 млн рублей.