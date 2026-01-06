Железнодорожная сеть Молдовы находится в критическом состоянии — отчет ЕС

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Железнодорожная инфраструктура Молдовы серьезно отстает от стандартов Европейского союза. Такой вывод можно сделать из отчета профильных организаций ЕС TEN-T (Трансъевропейская транспортная сеть), который представляет собой план и стратегию Евросоюза по созданию единой, эффективной и мультимодальной транспортной сети (автомобильные дороги, железные дороги, аэропорты, порты, внутренние водные пути), которая соединяет страны ЕС и соседние государства.