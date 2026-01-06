Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Железнодорожная сеть Молдовы находится в критическом состоянии — отчет ЕС

Отчет, подготовленный структурами ЕС говорит о крайней изношенности железнодорожных путей Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Железнодорожная инфраструктура Молдовы серьезно отстает от стандартов Европейского союза. Такой вывод можно сделать из отчета профильных организаций ЕС TEN-T (Трансъевропейская транспортная сеть), который представляет собой план и стратегию Евросоюза по созданию единой, эффективной и мультимодальной транспортной сети (автомобильные дороги, железные дороги, аэропорты, порты, внутренние водные пути), которая соединяет страны ЕС и соседние государства.

Как утверждают составители отчета, железнодорожная инфраструктура Молдовы находится в критическом состоянии: основная сеть дорог — в плохом состоянии, а почти половина расширенной сети сильно изношена, пишет портал bani.md. Железнодорожная сеть на протяжении 1232 км не электрифицирована и имеет широкую колею, несовместимую с европейским стандартом, за исключением 14 км совмещенной колеи, ведущей от порта Джурджулешты.

Грузовые поезда движутся в среднем на 48% от проектной скорости, достигая в максимуме 80 км/ч, что ниже требований TEN-T. Фактическая осевая нагрузка снижена до 22,5 тонны из-за износа, хотя изначально линии проектировались под 25 тонн.

В отчете также говорится структурном тупике молдавской железной дороги без масштабных инвестиций. При этом, несмотря на включение Молдовы в коридор Балтийское — Черное — Эгейское море, прогресс в выполнении требований TEN-T в 2023—2025 годах отсутствует.

Составители отчета делают неутешительный вывод: Железная дорога Молдовы сталкивается со структурным проблемами: износ путей, скорость значительно ниже европейских стандартов, отсутствие электрификации и несоответствие колеи норме ЕС. Без серьезных инвестиций в реабилитацию и модернизацию фактическая интеграция Молдавской железной дороги в коридоры TEN-T крайне ограничена.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше