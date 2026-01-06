Железнодорожная сеть Молдовы находится в критическом состоянии — отчет ЕС

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Железнодорожная инфраструктура Молдовы серьезно отстает от стандартов Европейского союза. Такой вывод можно сделать из отчета профильных организаций ЕС TEN-T (Трансъевропейская транспортная сеть), который представляет собой план и стратегию Евросоюза по созданию единой, эффективной и мультимодальной транспортной сети (автомобильные дороги, железные дороги, аэропорты, порты, внутренние водные пути), которая соединяет страны ЕС и соседние государства.
Как утверждают составители отчета, железнодорожная инфраструктура Молдовы находится в критическом состоянии: основная сеть дорог — в плохом состоянии, а почти половина расширенной сети сильно изношена, пишет портал bani.md. Железнодорожная сеть на протяжении 1232 км не электрифицирована и имеет широкую колею, несовместимую с европейским стандартом, за исключением 14 км совмещенной колеи, ведущей от порта Джурджулешты.
Грузовые поезда движутся в среднем на 48% от проектной скорости, достигая в максимуме 80 км/ч, что ниже требований TEN-T. Фактическая осевая нагрузка снижена до 22,5 тонны из-за износа, хотя изначально линии проектировались под 25 тонн.
В отчете также говорится структурном тупике молдавской железной дороги без масштабных инвестиций. При этом, несмотря на включение Молдовы в коридор Балтийское — Черное — Эгейское море, прогресс в выполнении требований TEN-T в 2023—2025 годах отсутствует.
Составители отчета делают неутешительный вывод: Железная дорога Молдовы сталкивается со структурным проблемами: износ путей, скорость значительно ниже европейских стандартов, отсутствие электрификации и несоответствие колеи норме ЕС. Без серьезных инвестиций в реабилитацию и модернизацию фактическая интеграция Молдавской железной дороги в коридоры TEN-T крайне ограничена.