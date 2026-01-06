Нацбанк ощутимо повысил курс доллара и курс евро на 6 января перед Рождеством

Национальный банк скорректировал курсы валют на 6 января, вторник. В итоге перед Рождеством Христовым курс доллара и курс евро стали заметно выше, а курс российского рубля понизился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на вторник, 6 января, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9444 белорусского рубля, 1 евро — 3,4399 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6725 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в понедельник, 5 января, курс евро и курс доллара подросли, а курс российского рубля понизился на вторник, 6 января. Заметнее при этом вырос курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0417 белрубля, курс евро увеличился на 0,0229 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0333 белрубля.
