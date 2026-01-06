Тюменский рынок новостроек сокращается на фоне роста цен

Объем предложения новостроек в Тюмени в ноябре 2025 года снизился почти на 10% по сравнению с октябрем и составил 29 387 квартир. Об этом сообщили аналитики компании «Этажи». По их данным, падение к прошлогоднему уровню оказалось еще значительнее: в сравнении с ноябрем 2024 года количество квартир в продаже уменьшилось на 12,8%.