Тюменский рынок новостроек сокращается на фоне роста цен

За год рынок недвижимости Тюмени пополнился почти на 550 новых квартир.
Объем предложения новостроек в Тюмени в ноябре 2025 года снизился почти на 10% по сравнению с октябрем и составил 29 387 квартир. Об этом сообщили аналитики компании «Этажи». По их данным, падение к прошлогоднему уровню оказалось еще значительнее: в сравнении с ноябрем 2024 года количество квартир в продаже уменьшилось на 12,8%.
Эксперты указали, что сокращение предложения происходит на фоне роста цен на первичном рынке. В ноябре 2025 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Тюмени увеличилась на 2,46% по сравнению с октябрем и достигла 152 704 рублей за квадратный метр. В годовом исчислении прирост составил 5,9%.
Согласно исследованию, самым массовым сегментом в ноябрьском предложении остаются квартиры формата 1+ (совмещенная с гостиной кухня плюс спальня) — их доля составила 26,2% от общего объема. Квартиры формата 2+ заняли 22,9% рынка. Доля студий выросла до 13,9%.
На рынке первичной недвижимости зафиксировано поступление трех новых жилых домов. Совокупный объем нового предложения оценивается приблизительно в 545 квартир.
Ранее эксперты отмечали, что на рынке долгосрочной аренды Тюмени в 2025 году наблюдался устойчивое увеличение предложения. Среднемесячный прирост числа сдаваемых квартир составлял 4,5%, а за год объем увеличился примерно на треть. При этом медианная стоимость аренды к декабрю достигла 30 тыс. рублей, почти не меняясь помесячно, но показав рост на 5,3% за год.