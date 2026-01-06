Магазин, где надувают шары, продают в Челябинске

Центральный район Челябинска традиционно считается одной из ключевых торговых зон города: здесь расположен легендарный Торговый центр, который в конце 2024 года после национализации перешел в собственность области и сейчас фактически пустует. На его базе планируют создать региональный филиал центра «Россия» с коворкингом и фудкортом, пока малый бизнес продолжает работать в отдельных форматах, включая магазины праздничных товаров.