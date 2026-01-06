Магазин, где надувают шары, продают в Челябинске

Магазин воздушных шаров в Челябинске ищет нового хозяина.
В Центральном районе Челябинска выставили на продажу магазин воздушных шаров и товаров для праздников. Об этом говорится в объявлении. Торговая точка пользуется популярностью у горожан.
«Бизнес по продаже шаров полностью налажен, работает более пяти лет, имеет стабильную клиентскую базу. Можно заходить и зарабатывать с первого месяца без хаоса, проб и ошибок. Цена — 2 500 000 рублей», — сообщается на сайте «Циан».
Центральный район Челябинска традиционно считается одной из ключевых торговых зон города: здесь расположен легендарный Торговый центр, который в конце 2024 года после национализации перешел в собственность области и сейчас фактически пустует. На его базе планируют создать региональный филиал центра «Россия» с коворкингом и фудкортом, пока малый бизнес продолжает работать в отдельных форматах, включая магазины праздничных товаров.