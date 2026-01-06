«Союзмультфильм» отсудил 105 тыс за платки с попугаем Кешей в Комсомольске

В Комсомольске‑на‑Амуре Центральный районный суд рассмотрел иск АО «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» к местному предпринимателю, сообщает Мах канал Komsagram.
Причина — продажа носовых платков с изображением попугая Кеши из мультфильма «Возвращение блудного попугая» без разрешения правообладателей.
Нарушение выявили в отделе «Элегантный мир» торгового центра «Премьер»: платки стоили 139 рублей. Поскольку предприниматель не имел лицензии на использование образа, компании направили ему досудебную претензию с требованием выплатить 100 тысяч рублей. Ответа не последовало; в суд ответчик не пришёл и никаких возражений не представил. Позже он ликвидировал статус ИП.
Суд установил, что изображение на платке сходно до степени смешения с оригинальным персонажем. В итоге каждый истец получил 50 тысяч рублей компенсации, 139 рублей взыскано за сам платок (он стал вещественным доказательством) и добавлены суммы на покрытие судебных и почтовых расходов.
Общая сумма взыскания — почти 105 тысяч рублей. При этом закон позволял требовать от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, но истцы выбрали умеренную компенсацию.
Это не первый подобный случай для этого предпринимателя: в 2022 году Арбитражный суд Хабаровского края взыскал с него 33 тысячи рублей за продажу контрафактных наушников JBL.