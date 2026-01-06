«Союзмультфильм» отсудил 105 тыс за платки с попугаем Кешей в Комсомольске

Суд установил, что изображение на платке сходно до степени смешения с оригинальным персонажем. В итоге каждый истец получил 50 тысяч рублей компенсации, 139 рублей взыскано за сам платок (он стал вещественным доказательством) и добавлены суммы на покрытие судебных и почтовых расходов.