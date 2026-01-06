Следком начал проверку из-за аварийного подъезда в доме Владивостока

Следком Приморья организовал проверку после многочисленных жалоб жильцов дома на улице Зои Космодемьянской. Местные жители сообщают, что подъезд дома находится в аварийном состоянии, что угрожает их безопасности.
Жильцы утверждают, что неоднократно обращались в свою управляющую компанию, но их сигналы оставались без внимания. Теперь в дело вмешался Следственный комитет.
Проверка проводится по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.