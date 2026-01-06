Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следком начал проверку из-за аварийного подъезда в доме Владивостока

Причиной стали жалобы жильцов на состояние подъезда в доме на улице Зои Космодемьянской.

Источник: Комсомольская правда

Следком Приморья организовал проверку после многочисленных жалоб жильцов дома на улице Зои Космодемьянской. Местные жители сообщают, что подъезд дома находится в аварийном состоянии, что угрожает их безопасности.

Жильцы утверждают, что неоднократно обращались в свою управляющую компанию, но их сигналы оставались без внимания. Теперь в дело вмешался Следственный комитет.

Проверка проводится по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.