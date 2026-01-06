Мэр Новосибирска рассказал о стратегии развития метро до 2030 года

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о стратегии развития метрополитена до 2030 года. По его словам, реализация проекта подземки перешла в активную стадию проектных работ. Глава города отметил, что в настоящее время фокусируется на двух основных направлениях: завершении строительства существующих участков и разработке стратегии расширения сети до 2030 года. Об этом Максим Кудрявцев рассказал в интервью Сиб.фм.