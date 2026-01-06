Ричмонд
Мэр Новосибирска рассказал о стратегии развития метро до 2030 года

Власти города рассчитывают на поддержку вышестоящих уровней бюджета.

Источник: Om1 Новосибирск

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о стратегии развития метрополитена до 2030 года. По его словам, реализация проекта подземки перешла в активную стадию проектных работ. Глава города отметил, что в настоящее время фокусируется на двух основных направлениях: завершении строительства существующих участков и разработке стратегии расширения сети до 2030 года. Об этом Максим Кудрявцев рассказал в интервью Сиб.фм.

Одним из приоритетных технических этапов стало создание документации на левый перегонный тоннель между станциями «Золотая Нива» и «Березовая Роща», завершение которого важно для полноценной работы Дзержинской линии.

На ближайшее время запланировано строительство двух новых станций и создание собственного метродепо. Генеральную схему развития метрополитена разрабатывают специалисты из Минска, выбранные из-за сходных масштабов города и опыта развития минской подземки. Конкретное направление расширения — «красная» или «зеленая» ветка — определится на основе госкарты, которая рассчитает пассажиропоток и расходы.

Кудрявцев добавил, что после получения всех необходимых экспертных заключений мэрия приступит к поиску источников финансирования, так как городской бюджет в полном объеме не сможет покрыть все расходы. Власти рассчитывают на поддержку вышестоящих уровней бюджета.