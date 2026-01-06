Ричмонд
В России ввели новые штрафы для водителей

С 9 января в России вступает в силу закон, устраняющий возможность безнаказанной езды с тонировкой на временно ввезенных иностранных автомобилях. Документ, опубликованный на портале правовых актов 29 декабря, вносит соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

«Поправки ликвидируют пробел в законодательстве, из-за которого требования к тонировке, установленные Техническим регламентом Таможенного союза, не распространялись на автомобили из стран, не входящих в союз», — поясняет суть нововведения текст закона РБК. Теперь для всех водителей действует единое правило: светопропускание ветрового и передних боковых стекол должно быть не менее 70%.

Ранее владельцы таких автомобилей, включая машины из Южной Осетии, Абхазии и Грузии, могли не ставить их на учет в ГИБДД до полугода и избегать ответственности. Параллельно с этим с конца декабря уже действуют увеличенные штрафы за перевозку детей без автокресел, что является частью комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения.

