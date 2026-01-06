Посол Беларуси сказал, какой будет цена на российский газ в 2026 году

Стали известны договоренности Беларуси и России по газу. Об этом чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Александр Рогожник рассказал на «Беларусь 1».
Отмечается, что вопрос о ценах на газ остается в центре внимания. При этом еще в конце 2025-го прошла рабочая встреча вице-премьера Беларуси Виктора Каранкевича и гендиректора «Газпром трансгаз Беларусь» Владимира Майорова с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
— Были достигнуты договоренности, — отметил посол.
Также Рогожник рассказал, какой будет цена на российский газ и изменятся ли тарифы.
— Могу сказать одно, что достигнутые договоренности не хуже, чем те условия, которые функционировали до 2026 года. Поэтому какого-то резкого роста тарифов, естественно, не ожидается, — прокомментировал дипломат.
А резюмируя, сказал, что Беларусь и Россия по газу договорились о том, что субъекты хозяйствования будут работать в довольно комфортных для себя условиях.
