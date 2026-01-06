Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Беларуси сказал, какой будет цена на российский газ в 2026 году

Посол Беларуси Рогожник сказал, какой будет цена на российский газ и вырастут ли тарифы.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны договоренности Беларуси и России по газу. Об этом чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Александр Рогожник рассказал на «Беларусь 1».

Отмечается, что вопрос о ценах на газ остается в центре внимания. При этом еще в конце 2025-го прошла рабочая встреча вице-премьера Беларуси Виктора Каранкевича и гендиректора «Газпром трансгаз Беларусь» Владимира Майорова с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

— Были достигнуты договоренности, — отметил посол.

Также Рогожник рассказал, какой будет цена на российский газ и изменятся ли тарифы.

— Могу сказать одно, что достигнутые договоренности не хуже, чем те условия, которые функционировали до 2026 года. Поэтому какого-то резкого роста тарифов, естественно, не ожидается, — прокомментировал дипломат.

А резюмируя, сказал, что Беларусь и Россия по газу договорились о том, что субъекты хозяйствования будут работать в довольно комфортных для себя условиях.

Тем временем Нацбанк ощутимо повысил курс доллара и курс евро на 6 января перед Рождеством.

А еще в Гомеле огромный лабораторный комплекс продается за 9 млн рублей на жестких условиях.