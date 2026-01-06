WSJ: Трамп за месяц до атаки на Венесуэлу предупреждал о больших изменениях

Глава Белого дома Дональд Трамп за месяц до атаки американских военных на Венесуэлу предупреждал двоих руководителей нефтяных компаний в США о «больших изменениях», которые ждут эту латиноамериканскую страну, написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомлённые источники.
«Президент Трамп приблизительно за месяц до того, как США захватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро, передал туманное, но соблазнительное послание паре исполнительных директоров американских нефтяных компаний: “Готовьтесь”», — уточняется в публикации.
Собеседники журналистов отметили, что глава государства ограничился одним намёком и на тот момент времени не стал раскрывать подробностей. Кроме того, Трамп не пытался узнать у директоров их мнение о возможных инвестициях в нефтяные месторождения на территории Венесуэлы, о чём говорил уже после нападения.
«Намёк Трампа, озвученный в прошлом месяце, демонстрирует то, что нефть сыграла в его дерзком рискованном решении центральную роль», — полагают авторы статьи.
Напомним, 5 января лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер заявил, что у Белого дома нет чёткого плана действий в Венесуэле после операции по задержанию Николаса Мадуро. Он утверждает, что представители американской администрации противоречат друг другу в публичных заявлениях.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет рассказал, что для наземной фазы операции по захвату Николаса Мадуро были привлечены примерно 200 человек. Он добавил, что действия Вашингтона в Каракасе рассматриваются американской стороной как часть более широкой стратегии, нацеленной на восстановление политики сдерживания на международной арене.