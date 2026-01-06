WSJ: Трамп за месяц до атаки на Венесуэлу предупреждал о больших изменениях

Собеседники журналистов отметили, что глава государства ограничился одним намёком и на тот момент времени не стал раскрывать подробностей. Кроме того, Трамп не пытался узнать у директоров их мнение о возможных инвестициях в нефтяные месторождения на территории Венесуэлы, о чём говорил уже после нападения.