Что собой представляет семиместный кроссовер VGV U75 Plus

В советские времена ЗИЛа помимо основной продукции — грузовиков и правительственных лимузинов — производил не менее знаменитые холодильники, а московский завод АЗЛК — игрушечные грузовики, экскаваторы и детские машинки с педальным приводом. Китайский концерн Sinotruk, более известный грузовиками, автобусами и спецтехникой (вплоть до судовых двигателей), в 2019 году принялся выпускать легковушки. Для этого он основал марку VGV. Расшифровывается название бесхитростно, но с незамысловатой претензией — ~Very Good Vehicle, то есть «очень хороший автомобиль»~.