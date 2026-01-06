Эксперт Муртазин рассказал, как продавцы iPhone стимулируют их продажи

iPhone стал неликвидным товаром в России.
Продавцы iPhone снижают цены на смартфоны от Apple, чтобы повысить их продажи. Об этом в интервью URA.RU рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
«На одного покупателя в стране приходится четыре таких телефона, то есть предложение кратно превышает спрос. Продавцы, которые привезли их параллельным импортом, ошиблись в том, что быстро продадут эти телефоны. Но поняв, что ажиотаж вокруг новых iPhone — уже стереотип, начали думать, как избавиться от этого неликвида, поэтому стали субсидировать их продажи, чтобы вернуть хоть какие-то деньги», — сообщил Муртазин, отвечая на вопрос о том, как пониженный спрос на iPhone может отразиться на их ценах.
Он добавил, телефон этого премиум-сегмента становится признаком региональности. Например, в Москве его уже не кладут демонстративно на стол, это делают только приезжие, уточнил эксперт.