Эксперт Муртазин рассказал, как продавцы iPhone стимулируют их продажи

«На одного покупателя в стране приходится четыре таких телефона, то есть предложение кратно превышает спрос. Продавцы, которые привезли их параллельным импортом, ошиблись в том, что быстро продадут эти телефоны. Но поняв, что ажиотаж вокруг новых iPhone — уже стереотип, начали думать, как избавиться от этого неликвида, поэтому стали субсидировать их продажи, чтобы вернуть хоть какие-то деньги», — сообщил Муртазин, отвечая на вопрос о том, как пониженный спрос на iPhone может отразиться на их ценах.