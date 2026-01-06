Ричмонд
В Тюмени закрывается популярный бар

В Тюмени в ближайшие дни закроется популярный бар «Водокачка». Об этом сообщается в социальных сетях заведения.

В заведении готовятся к прощальной вечеринке.

«Старая “Водокачка” уходит на покой. Устраиваем проводы 10 января, а потом делаем перерыв. Летом мы обязательно вернемся!» — говорится в социальных сетях бара.

Заведение официально открылось на тюменской набережной осенью 2023 года. Проект принадлежит основательнице холдинга «Максим» Ларисе Невидайло. Ранее бар вошел в лонг-лист всероссийской премии WHERE2DRINK.