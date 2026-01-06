Бегство в столицу и птичий грипп: пять главных бизнес-событий Тюмени 2025 года

Региональный бизнес дружным строем отправился… в новый год.
В следующие четыре месяца тюменский бизнес будет отчитываться перед налоговой и подсчитывать прибыли — а может, и убытки. Пока олигархи считают деньги, URA.RU составило рейтинг главных достижений, провалов, ЧП и проколов местного предпринимательского сообщества. Все подробности — в материале.
ЧП года: птичий грипп на фабрике олигарха.
Главное ЧП года произошло в начале ноября. На птицефабрике «Пышминская» зарегистрировали очаг птичьего гриппа — такого, как бушевал в 2021 году на Боровской. Пикантности истории придал тот факт, что ключевым акционером «Пышминской» является тюменский олигарх Владимир Шевчик. Яйца птицефабрики снимали с продажи, аналитики предсказывали рост цен и массовые сокращения. Однако на данный момент вокруг ситуации сохраняется подозрительная тишина — в отличие от истории с Боровской, которую в разных форматах обсуждали не один месяц.
Прокол года: бегство девелопера в Москву.
В середине года в Москву переехал одиозный тюменский застройщик, основатель форума «Движение» Илья Пискулин. В своем telegram-канале он рассказывал об этом несколько раз. Чуть позже стало известно, что Пискулин вошел в совет директоров крупного федерального застройщика. И все бы ничего — само бегство в столицу проколом вряд ли назовешь. Вот только после этого Пискулин неоднократно жаловался, что жизнь в столице ему не нравится. Мол, дорого, добираться долго и вообще не комфортно. А под конец года девелопер и вовсе заявил, что из региона перебираться не стоит.
Достижение года: бережное отношение к истории.
В прошедшем году тюменские застройщики смогли занять сразу три из 22 строк нового федерального рейтинга. Топ коснулся сохранения исторического наследия. Учитывая количество регионов в России, достижение весьма весомое. При этом оба проекта «Страны» расположены в Москве, а вот «культуросберегающие» работы «Брусники» и ПСК «Дом Девелопмент» находятся в Тюмени. Сам же регион стал по бережности к истории третьим после Москвы и Санкт-Петербурга.
Убытки года: закрытие производств.
Прошедший год ознаменовался приостановкой в Тюменской области сразу нескольких производств стройматериалов. Первой стала «Свеза» — это убыточный актив в созвездии бизнесов олигарха Алексея Мордашова. Спустя несколько недель о приостановке производства сообщило и детище местных бизнесменов: «Винзер» Жалнина и Медведева принял решение на низком спросе провести ремонтные работы на оборудовании. Последней каплей стало объявление о приостановке работы местного завода «Кнауф». Последний, впрочем, должен возобновить производство уже в январе.
Банкротство года: тоска по древесине.
Пожалуй, самым громким иском о банкротстве в 2025 году стал иск, который выставила налоговая служба в адрес крупнейшей лесопромышленной компании региона. «Тобол», который возглавляет Александр Кильтау, задолжал в бюджет 14 миллионов рублей. Кроме того, в адрес компании выставлено больше десятка исков от кредиторов. Среди них — региональный департамент, промышленные компании и даже «Сбербанк». Суд пока не смог принять решение об обоснованности требований фискалов, так что эта история получит продолжение в наступившем году.
Вне рейтинга: скука на форуме.
Отдельной строки в списке заслужил Тюменский экспортный форум. В этом году он прошел под разочарованные вздохи бизнеса. Мероприятие прошло всего на одной площадке — в зале музейного комплекса имени Словцова — и имело формат выступлений спикеров и экспертов. Многие сошлись во мнении, что форумы в регионе выходят из моды.