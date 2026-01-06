Бегство в столицу и птичий грипп: пять главных бизнес-событий Тюмени 2025 года

В середине года в Москву переехал одиозный тюменский застройщик, основатель форума «Движение» Илья Пискулин. В своем telegram-канале он рассказывал об этом несколько раз. Чуть позже стало известно, что Пискулин вошел в совет директоров крупного федерального застройщика. И все бы ничего — само бегство в столицу проколом вряд ли назовешь. Вот только после этого Пискулин неоднократно жаловался, что жизнь в столице ему не нравится. Мол, дорого, добираться долго и вообще не комфортно. А под конец года девелопер и вовсе заявил, что из региона перебираться не стоит.