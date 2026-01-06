Ричмонд
Лукашенко подписал указ об изменении производства мяса в Беларуси

Лукашенко решил, как измениться мясная отрасль в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси готовится масштабное изменение мясной отрасли. Соответствующий указ (№ 2 от 5 января 2026-го) подписан президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба президента.

Согласно президентскому указу, в Беларуси до 2030-го предусмотрено строительство и реконструкция специализированных комплексов по выращиванию и откорму бычков. Сельскохозяйственные или перерабатывающие организаций для этих целей определит правительство по перечню на основании сформированных облисполкомами предложений.

Документ также установил условия реализации инвестпроектов и требования на соответствия. Отмечается, что разработку проектной документации можно будет вести параллельно строительству.

Также предусмотрены субсидии на проценты за пользование кредитами на равнодолевой основе (за счет республиканского и местных бюджетов), порядок и условия предоставления таких займов. Можно будет получить кредит в «Банке развития» на 20 лет с процентами равными ставке рефинансирования Нацбанка. Лимит кредитования закрепляется, исходя из расчета 85 базовых величин (3825 белорусских рублей в январе 2026-го) на одно ското-место.

Указ позволит улучшить материально-техническую базу мясной отрасли страны, повысить эффективность производства говядины.

Ранее еще белорусский президент сказал, что на каждого белоруса в год приходится по 407 яиц и 63 кг мяса птицы.

Еще в Беларуси казино и букмекерские конторы меняют порядок работы после ужесточений Лукашенко.

