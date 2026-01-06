Лукашенко подписал указ об изменении производства мяса в Беларуси

Также предусмотрены субсидии на проценты за пользование кредитами на равнодолевой основе (за счет республиканского и местных бюджетов), порядок и условия предоставления таких займов. Можно будет получить кредит в «Банке развития» на 20 лет с процентами равными ставке рефинансирования Нацбанка. Лимит кредитования закрепляется, исходя из расчета 85 базовых величин (3825 белорусских рублей в январе 2026-го) на одно ското-место.