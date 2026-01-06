Аналитик Муртазин раскрыл, ожидать ли скидок на смартфоны в 2026 году

«Цикл цен на рынке смартфонов задает компания Samsung, под которую китайские производители выставляют свои, так как их смартфоны тоже на Android. Затем, если курс рубля сильно не меняется, они дешевеют. Эти 20% снижения цены — это как раз курсовая разница в своей массе. Но доступность смартфонов — вещь условная, так как электроника дорожает во всем мире. Если говорить про 2026 год, то процент снижения цен на эти телефоны будет минимальным. Вместо скидок по 10−15%, стоит надеяться на 5−7%. Хотя есть модели, которые уходят с продажи, поэтому там могут быть любые предложения», — сообщил Муртазин, отвечая на вопрос о том, какие смартфоны в РФ могут подорожать в следующем году.