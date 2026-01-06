Что будет со спросом и ценами на землю в Челябинске в 2026 году

Челябинцы в 2025 году из-за отмены льготной ипотеки и высокой ключевой ставки перестали покупать коттеджи и квартиры. В свою очередь, застройщики, которые раньше брали землю под застройку, перестали в нее инвестировать, а также свернули многие строительные проекты. С 2021 года цены на земельные участки выросли в три-четыре раза. Так, в Сосновском районе земля подорожала с 50−100 до 150−500 тысяч рублей за сотку. Теперь же цены начали снижаться. В случае, если в 2026 году ключевая ставка не снизится, спрос на участки продолжит падать, как и цены.