Что будет со спросом и ценами на землю в Челябинске в 2026 году

В Челябинске за месяц на 20% снизились цены на землю.
В Челябинске в 2025 году спрос на земельные участки по сравнению с 2024 годом снизился на треть сразу по нескольким причинам. Цены на землю не росли, многие собственники предлагали скидки. О том, как сложится ситуация с продажей и покупкой участков в 2026 году, рассказал URA.RU руководитель уральской риелторской компании Денис Медведев.
Что происходило с ценами на землю в 2025 году.
Челябинцы в 2025 году из-за отмены льготной ипотеки и высокой ключевой ставки перестали покупать коттеджи и квартиры. В свою очередь, застройщики, которые раньше брали землю под застройку, перестали в нее инвестировать, а также свернули многие строительные проекты. С 2021 года цены на земельные участки выросли в три-четыре раза. Так, в Сосновском районе земля подорожала с 50−100 до 150−500 тысяч рублей за сотку. Теперь же цены начали снижаться. В случае, если в 2026 году ключевая ставка не снизится, спрос на участки продолжит падать, как и цены.
«Пока неизвестно, что будет происходить с процентной ключевой ставкой. Будет ли она снижаться, и если да, то как быстро. Если она в 2026 году упадет, то продажи, постепенно восстановятся. Если она не упадет, то продажи участков будут снижаться, как и сами цены на землю», — сообщил Медведев.
Как отметил Медведев, сейчас дома покупают в основном по семейной ипотеке. Из-за того, что простая ипотека не работает, продажи земельных участков сейчас резко снизились. Также плохо покупают и вторичное жилье.
«Если в 2024 году продаж было много, то это было связано с тем, что горожане продавали квартиру, покупали землю и строили дом. Сейчас же вторичное жилье продается очень плохо, даже по семейной ипотеке можно купить только новостройку или дом. Конечно, перед новым годом продажи идут лучше. Но в целом по году продажи снизились в три раза», — уточнил Медведев.
Сейчас челябинцы зачастую берут землю, чтобы построить дом по семейной ипотеке. Но дело в том, что раньше они брали один кредит, покупали квартиру на вторичном рынке, затем ее продавали и дальше что-то покупали. Таким образом, один кредит провоцировал сразу дополнительные пять-шесть сделок. А сейчас количество таких сделок резко сократилось. Вторичку по дешевой ипотеке не купить. Теперь можно купить только квартиру в новостройке, либо построить дом.
«Сейчас количество сделок сократилось, покупают только самую дешевую недвижимость или землю. Сейчас даже на предприятиях, которые занимаются производством, денег нет, потому что кредитов нет дешевых. И бизнес перестал развиваться. А раз бизнес перестал развиваться, и с покупкой земли стало хуже. Поэтому, если в 2026 году ключевая ставка упадет до прежних показателей, возможно все нормализуется. Если же нет — все может быть еще хуже для продавцов земельных участков, чем в 2025 году», — подытожил Медведев.
Сейчас же земельные участки продают по более низким ценам, чем в 2024 году. Покупателей мало. Цены челябинцы снижают по-разному — и все очень индивидуально. Одни продавцы хотят продать по рыночной цене и стоимость участка не снижают. Другие стремятся продать участок в Челябинске быстро и предлагают очень большие скидки.
Как следует из динамики цен на сайте «Restate», в Челябинске с ноября по декабрь 2025 года цены на земельные участки снизились на 20%. Сейчас участки в городе продаются по 339 000 рублей за сотку. Минимальная цена участков — 250 000 рублей, максимальная — 37 310 000 рублей за объект.