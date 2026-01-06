ЖКХ без штрафов: когда нужно заплатить за декабрь

«Хотя в новом году планируется смещение сроков оплаты квитанций с 10 на 15 число, в январе и феврале 2026 года это правило еще не действует. Поэтому за декабрь платить нужно до 12 января. При этом штрафов за эти пару дней просрочки начислено не будет», — уточнил парламентарий.