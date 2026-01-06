ЖКХ без штрафов: когда нужно заплатить за декабрь

Россиянам напоминают о важной дате: счета за ЖКХ за декабрь нужно оплатить не позднее 12 января, поскольку 10 января суббота. Об этом рассказал депутат Госдумы и зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
«Хотя в новом году планируется смещение сроков оплаты квитанций с 10 на 15 число, в январе и феврале 2026 года это правило еще не действует. Поэтому за декабрь платить нужно до 12 января. При этом штрафов за эти пару дней просрочки начислено не будет», — уточнил парламентарий.
Он добавил, что в феврале никаких переносов не будет: за январь квитанции нужно будет оплатить привычным сроком до 10 числа.
Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил, что жители имеют право на перерасчет, если сумма платежа за ЖКХ оказалась выше установленного тарифа. Тариф утверждается на общем собрании собственников и закрепляется в договоре с управляющей организацией, и превышение этой суммы считается неправомерным.
Иными словами, ключевой совет для россиян: оплачивайте счета вовремя, проверяйте начисления и не переплачивайте, чтобы начало года прошло спокойно и без лишних сюрпризов в платежках.