«Казпочта» снова начала отправлять посылки в США

Как сообщили в компании, теперь оформить международное отправление можно по новой схеме — совместно с сервисом Zonos, который одобрен американской таможней (CBP). Перед визитом в отделение «Казпочты» клиенту нужно заранее заполнить таможенную декларацию через приложение Zonos для iOS или Android.
Для этого необходимо зарегистрироваться в приложении (данные указываются латиницей), подтвердить электронную почту, выбрать тип отправления — обычную посылку или подарок стоимостью до $100 — и указать «Казпочту» в качестве оператора.
Декларацию можно заполнить вручную или с помощью ИИ, сфотографировав содержимое посылки. Оплата принимается картами Visa и Mastercard. После этого клиент получает QR-код и номер декларации, которые нужно показать в отделении.
В компании уточнили, что декларация действует пять дней и оформляется отдельно на каждую посылку.
Напомним, в сентябре 2025 года «Казпочта» сообщала о приостановке приема и доставки товарных посылок в США. Ограничение было введено американской стороной 26 августа 2025 года и коснулось почтовых отправлений из большинства стран.
«Казпочта» заявляла, что находится в постоянном контакте с партнерами и ведет переговоры о восстановлении сервиса. Компания принадлежит фонду «Самрук-Казына» и по итогам первого полугодия 2025 года получила чистый убыток в 2,9 млрд тенге.