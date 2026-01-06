«Казпочта» снова начала отправлять посылки в США

Как сообщили в компании, теперь оформить международное отправление можно по новой схеме — совместно с сервисом Zonos, который одобрен американской таможней (CBP). Перед визитом в отделение «Казпочты» клиенту нужно заранее заполнить таможенную декларацию через приложение Zonos для iOS или Android.