В Татарстане выросло производство молока

В 2025 году в Татарстане произвели около 2,4 млн тонн молока — на 82 тыс. тонн (3,6%) больше, чем в 2024 году, сообщает Минсельхозпрод Республики Татарстан. Средняя продуктивность коров достигла 8,8 тыс. кг, что на 556 кг превышает показатель предыдущего года.
За год в республике ввели в эксплуатацию 18 молочных комплексов, рассчитанных почти на 10,2 тыс. голов крупного рогатого скота. Крупнейшие из них расположены в Кайбицком, Кукморском, Агрызском, Балтасинском и Арском районах. Одновременно ведётся реализация ещё 19 инвестиционных проектов, которые позволят содержать дополнительно 15 тыс. голов скота.
Развивается и инфраструктура кормопроизводства: в 24 районах республики действуют 58 кормовых центров, обслуживающих более 215 тыс. голов скота. За прошедший год открыли пять новых центров, а в Арском, Атнинском и Сабинском районах продолжается строительство ещё трёх.
Татарстан полностью обеспечивает себя продукцией животноводства. Производство молока на душу населения превышает норму потребления на 61%, мяса — на 18%, яиц — на 32%. Среди лидеров по объёмам производства молока — АПК «Продпрограмма» (Мамадышский район), «Камский Бекон» (Мензелинский район), «Вахитова» и АО «Красный Восток Агро» (Алькеевский район).
В министерстве подчеркнули, что рост производства молока способствует укреплению продовольственной безопасности региона и страны в целом. Это — важная часть реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», нацеленного на укрепление агропромышленного комплекса России и достижение технологической независимости в производстве ключевых продуктов питания.