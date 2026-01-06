В Татарстане выросло производство молока

В 2025 году в Татарстане произвели около 2,4 млн тонн молока — на 82 тыс. тонн (3,6%) больше, чем в 2024 году, сообщает Минсельхозпрод Республики Татарстан. Средняя продуктивность коров достигла 8,8 тыс. кг, что на 556 кг превышает показатель предыдущего года.