Губернатор Бочаров начал день в котельной на улице Глазкова в Волгограде

Глава волгоградского региона Андрей Бочаров начал день 6 января в котельной на улице Глазкова в Волгограде. Губернатор оценил качество работы современного теплового узла, обеспечивающего теплом и горячей водой около 40 тысяч жителей областного центра.
Котельная на Глазкова в Волгограде — одна из самых крупных в Южном федеральном округе. Она вошла в число передовых в стране по уровню автоматизации оборудования. В здании смонтировано пять котлоагрегатов общей мощностью около 240 МВт.
«Изменения произошли колоссальные, экономия может достигать по итогам года около 60−70 млн рублей», — отметил губернатор, оценивая перемены в котельной, действующей с 1963 года.
Глава региона также подчеркнул, что отопительный сезон в регионе проходит в целом в плановом порядке.
«Решения, которые были приняты по модернизации систем жизнеобеспечения, дают результат. Мы понимаем, что необходимо делать дальше, какой объем финансовых средств необходим. И не перекладываем затраты на жителей, а привлекаем различные источники финансирования», — уточнил Андрей Бочаров.