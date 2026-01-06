В Воронежской области выросли детские и декретные пособия

С января 2026 года жители Воронежской области будут получать повышенные социальные выплаты. Социальный фонд России обновил размеры пособий для семей с детьми и беременных женщин. Максимальная сумма пособия по беременности и родам теперь может достигать 955 800 рублей (точный размер зависит от официальной зарплаты женщины). Об этом рассказали в пресс-службе регионального Социального фонда.
Единое пособие на детей (до 17 лет): в среднем родители будут получать от 9 200 до 18 400 рублей в месяц на каждого ребенка. Итоговая сумма зависит от того, насколько нуждается семья (уровня её доходов).
Будущие мамы же будут получать ежемесячно от 10 300 до 20 600 рублей.
Уход за ребенком до 1,5 лет: максимальный предел ежемесячной выплаты для работавших родителей вырос до 83 000 рублей.
Деньги по новым правилам начнут приходить уже в феврале (это будет расчет за январь).