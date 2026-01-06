В Воронежской области выросли детские и декретные пособия

С января 2026 года жители Воронежской области будут получать повышенные социальные выплаты. Социальный фонд России обновил размеры пособий для семей с детьми и беременных женщин. Максимальная сумма пособия по беременности и родам теперь может достигать 955 800 рублей (точный размер зависит от официальной зарплаты женщины). Об этом рассказали в пресс-службе регионального Социального фонда.