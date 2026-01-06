Нижегородцев предупредили о точечном росте зарплат в 2026 году

Массового повышения зарплат в Нижегородской области в 2026 году не планируется: рост доходов будет точечным. В первую очередь на прибавку могут рассчитывать профессионалы в дефицитных отраслях: от ИТ-индустрии до промышленности. Такой прогноз дали HR-эксперты специально для РИА Новости.
В высокотехнологичном секторе лидерами по доходам остаются опытные программисты. По итогам прошлого года их средний заработок составил около 284 тысяч рублей, и аналитики уверены, что эта цифра продолжит расти. Похожая ситуация складывается у дата-сайентистов и инженеров по машинному обучению, чей труд рынок сейчас оценивает в 247 тысяч рублей. Также в списке востребованных кадров значатся финансовые аналитики, менеджеры и специалисты по кибербезопасности.
Серьёзный рост зарплат прогнозируют и представителям рабочих профессий. Например, доходы квалифицированных токарей и сварщиков по итогам прошлого года уже достигли 178−185 тысяч рублей. Не отстают от них и водители-дальнобойщики со средним заработком в 182 тысячи рублей, а также крановщики и машинисты спецтехники.