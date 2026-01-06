СМИ: неизвестный выиграл 400 тысяч долларов из-за ареста Мадуро

Отмечается, что аккаунт был создан в прошлом месяце, трейдер использовал имя пользователя по умолчанию, состоящее из адреса блокчейна — длинной последовательности цифр и букв — и делал ставки на контракты, которые приносили прибыль в случае, если Мадуро перестанет быть лидером Венесуэлы до 31 января 2026 года. Цена таких контрактов составляла всего 8 центов, пишет WSJ.