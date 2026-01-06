СМИ: неизвестный выиграл 400 тысяч долларов из-за ареста Мадуро

«Ставки на Polymarket, популярной криптовалютной платформе, принесли трейдеру более 400 000 долларов, что в 12 раз превысило его вложения, и усилило подозрения, что кто-то использовал конфиденциальную информацию о секретной американской операции для быстрого получения прибыли» — говорится в публикации.
Отмечается, что аккаунт был создан в прошлом месяце, трейдер использовал имя пользователя по умолчанию, состоящее из адреса блокчейна — длинной последовательности цифр и букв — и делал ставки на контракты, которые приносили прибыль в случае, если Мадуро перестанет быть лидером Венесуэлы до 31 января 2026 года. Цена таких контрактов составляла всего 8 центов, пишет WSJ.
Издание также указало, что основатель Polysights, стартапа, который предоставляет аналитические инструменты для трейдеров Polymarket, считает, что высокая концентрация ставок на недавно созданном аккаунте в условиях отсутствия новостей, которые указывали бы на скорый арест Мадуро, говорит о возможном наличии инсайдера.
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил глава Белого дома, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны. Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.