Lockheed Martin нарастит производство ракет Patriot до 2 тысяч единиц в год

«Мы достигли рамочного соглашения с правительством США о значительном ускорении ежегодного производства ракет PAC-3 MSE с примерно 600 до 2 тысяч единиц в течение семи лет. Наш инструментарий, тестовое оборудование, а также сеть из более чем 13 тысяч поставщиков повышают устойчивость цепочки поставок», — заявила компания в посте в соцсети X.