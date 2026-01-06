Новый железнодорожный мост на Портовой передали РЖД в Калининграде

Окончание работ и передачу сооружения в управление ОАО «РЖД» подтвердили в пресс-службе правительства Калининградской области. Железнодорожникам уже вручили символический ключ от нового моста.
Строительство объекта стартовало в 2021 году. Общая длина нового железнодорожного моста превышает 234 метра. Конструкция опирается на четыре железобетонные опоры и включает три металлических пролёта. Тестовое движение поездов по новому сооружению было открыто ещё в 2024 году.
В течение всего прошлого года подрядная организация занималась пуско-наладочными работами. Особое внимание уделялось настройке подъёмного механизма. Масса конструкции составляет около 880 тонн, при этом мост способен подниматься почти на 25 метров. Это обеспечивает свободный проход мачтовых и крупногабаритных судов по реке Преголе и сохраняет судоходство на данном участке.
Новый железнодорожный мост стал важным элементом развития транспортной и логистической инфраструктуры Калининграда. Движение поездов полностью переведено на новую ветку. В настоящее время грузовые составы следуют по основному маршруту Калининград — Балтийск и обратно без ограничений.
Ранее движение гружёных поездов по старому двухъярусному мосту было запрещено из соображений безопасности, из-за чего составам приходилось делать значительный крюк. Ввод в эксплуатацию нового дублёра позволил сократить маршруты, упростить логистику и снизить транспортные издержки при перевозке грузов.