Новый железнодорожный мост на Портовой передали РЖД в Калининграде

В течение всего прошлого года подрядная организация занималась пуско-наладочными работами. Особое внимание уделялось настройке подъёмного механизма. Масса конструкции составляет около 880 тонн, при этом мост способен подниматься почти на 25 метров. Это обеспечивает свободный проход мачтовых и крупногабаритных судов по реке Преголе и сохраняет судоходство на данном участке.