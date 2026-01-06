В Литве оценили соглашение о транзите газа в Калининградскую область

По словам Янкаускаса, решение о заключении договора носит не только двусторонний характер и не может рассматриваться исключительно как политический шаг. Эксперт отметил, что вопросы транзита газа согласовываются с Европейской комиссией, а сам маршрут в Калининградскую область затрагивает интересы не только Литвы и России. Он усомнился в том, что у Вильнюса в принципе была реальная возможность отказаться от подписания соглашения, учитывая действующие европейские процедуры и правила.