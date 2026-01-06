В Литве оценили соглашение о транзите газа в Калининградскую область

Об этом заявил литовский эксперт в области энергетики Видмантас Янкаускас, комментируя соглашение между оператором газотранспортной системы Amber Grid и компанией «Газпром».
Новый договор был подписан в конце декабря и предусматривает оказание услуг по транзиту газа сроком на пять лет — до 31 декабря 2030 года. Документ определяет условия транспортировки российского газа через территорию Литвы в Калининградскую область и заменяет прежнее соглашение, срок действия которого истекал в 2025 году.
По словам Янкаускаса, решение о заключении договора носит не только двусторонний характер и не может рассматриваться исключительно как политический шаг. Эксперт отметил, что вопросы транзита газа согласовываются с Европейской комиссией, а сам маршрут в Калининградскую область затрагивает интересы не только Литвы и России. Он усомнился в том, что у Вильнюса в принципе была реальная возможность отказаться от подписания соглашения, учитывая действующие европейские процедуры и правила.
Эксперт выразил удовлетворение достигнутыми условиями договора, подчеркнув его коммерческую выгоду для Литвы. По его словам, республика будет получать за транзит значительно большие доходы, чем ранее, а финансовая составляющая сделки выглядит убедительно. Янкаускас обратил внимание на существенный рост тарифов, объяснив это важностью данного газопровода для Калининградской области. Несмотря на наличие у региона альтернативных сценариев на случай нештатных ситуаций, поставки трубопроводного газа остаются для него более дешевыми по сравнению с морским импортом, хотя такая возможность у Калининграда также существует.
Отдельно эксперт отметил, что включение в договор условия об одностороннем прекращении транзита со стороны Литвы было бы проблематичным. По его словам, подобные решения не принимаются в одностороннем порядке, а сам договор заключен между коммерческими структурами. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств вопрос мог бы перейти в иную плоскость, однако в обычных условиях речь идет именно о хозяйственных и регуляторных механизмах.
Стоимость услуг по транзиту газа в Калининградскую область устанавливается Государственным советом по регулированию энергетики Литвы. Согласно утвержденным параметрам, допустимый уровень доходов от транзита на 2026 год определен на уровне около 30 миллионов евро. В рамках действия договора российской стороне предоставляется возможность использовать мощности газотранспортной системы в объеме до 10,5 миллиона кубометров газа в сутки на точке выхода в Калининградскую область.