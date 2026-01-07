Фрилансеры требуют изменить новый закон о независимых предпринимателях

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. Принятый парламентом Молдовы в конце 2025 года так называемый «закон о фрилансерах» вступил в силу в начале января. Он предполагает в частности установку для самозанятых фиксированного налога в размере 15% от годового дохода до 1,2 миллиона леев и 35% — на ту часть дохода, которая превышает эту сумму.
Однако те, кто занимается в Молдове самостоятельной экономической деятельностью, отмечают, что порог годового дохода, на который распространяется фиксированный налог в 15%, слишком низок и должен быть повышен.
Так, с предложением о внесении изменений в новое законодательство выступил Траян Чобану, IT-специалист, один из таких независимых предпринимателей. Он считает, что условия, предлагаемые правительством Молдовы для Фрилансеров должны быть не хуже, чем в других странах, чтобы мотивировать таких людей оставаться и работать в стране.
«Мы фрилансеры, у нас контракты на короткие сроки: например, на три месяца, после чего несколько месяцев работы может не быть. Я думаю, этот потолок нужно как-то увеличить. Чтоб было, например, до 100 000 евро (1,9 млн леев — Ред.)», — сказал Чобану в эфире Radio Moldova.
Он считает, что и ставка налога могла бы быть ниже, например 10% на доход до 100 000 евро и 15% на сумму превышающую этот лимит.
В то же время экономический эксперт Виорел Гырбу отметил, что работа в статусе фрилансера становится все более популярной во всем мире, и в Молдове их сейчас немало. По его мнению, налог в 15% выгоден для независимых предпринимателей.
Если бы фрилансер решил, например, заключить обычный трудовой договор на условиях, на которых работает большая часть населения Молдовы, налог составил бы 35%. Потому что мы платим как социальные взносы, взносы в фонд медицинского страхования, так и подоходный налог, поэтому налоговое бремя больше. Таким образом, размер 15% является стимулом для фрилансеров.
Напомним, фиксированный налог для фрилансеров в 15% включает в себя все основные налоговые обязательства: подоходный налог, государственные взносы на социальное страхование и обязательные взносы на медицинское страхование.