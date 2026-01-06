Трамп: торговые пошлины принесли в бюджет США более $650 млрд

Ранее Апелляционный суд США постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не предоставляет президенту права самостоятельно вводить импортные тарифы. Теперь Верховному суду предстоит рассмотреть, имел ли Трамп юридические основания использовать этот закон в качестве базы для своей торговой политики.