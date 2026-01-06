Трамп: торговые пошлины принесли в бюджет США более $650 млрд

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что совокупные поступления в бюджет США от введенных им торговых пошлин составили порядка 650 млрд долларов.
«Мы разбогатели благодаря тарифам. Кстати, надеюсь, все это понимают», — сказал Трамп, выступая перед республиканцами из палаты представителей США в Вашингтоне.
По словам лидера США, американская пресса не любит сообщать, что в нашу США «привлечено более 650 миллиардов долларов, которые скоро поступят в бюджет».
Ранее Апелляционный суд США постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не предоставляет президенту права самостоятельно вводить импортные тарифы. Теперь Верховному суду предстоит рассмотреть, имел ли Трамп юридические основания использовать этот закон в качестве базы для своей торговой политики.
В ноябре 2025 года Трамп заявил, что если Верховный суд признает введенные им пошлины незаконными, США должны будут вернуть торговым партнерам более двух триллионов долларов.