Трамп: торговые пошлины принесли в бюджет США более $650 млрд

Соединенные Штаты разбогатели благодаря тарифам, заявил глава Белого дома.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что совокупные поступления в бюджет США от введенных им торговых пошлин составили порядка 650 млрд долларов.

«Мы разбогатели благодаря тарифам. Кстати, надеюсь, все это понимают», — сказал Трамп, выступая перед республиканцами из палаты представителей США в Вашингтоне.

По словам лидера США, американская пресса не любит сообщать, что в нашу США «привлечено более 650 миллиардов долларов, которые скоро поступят в бюджет».

Ранее Апелляционный суд США постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не предоставляет президенту права самостоятельно вводить импортные тарифы. Теперь Верховному суду предстоит рассмотреть, имел ли Трамп юридические основания использовать этот закон в качестве базы для своей торговой политики.

В ноябре 2025 года Трамп заявил, что если Верховный суд признает введенные им пошлины незаконными, США должны будут вернуть торговым партнерам более двух триллионов долларов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше