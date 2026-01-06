Трамп утверждает, что Индия сократила закупки нефти из РФ

При этом недавно Индия закупала нефть в шестикратном объеме от нормального.
Индия существенно снизила закупки российской нефти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Индия сейчас значительно сократила закупки, как вы знаете, из России», — сообщил Трамп на выступлении перед конгрессменами в Вашингтоне. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Индия наоборот начала ввоз нефти из РФ в промышленных масштабах. За ноябрь страна приняла объем нефти, как за шестимесячный период.
