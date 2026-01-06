Ричмонд
Дуров заявил, что является единственным акционером Telegram

Сооснователь Telegram сообщил, что у компании нет российских инвесторов, а выпущенные ранее облигации в основном погашены.

Источник: Аргументы и факты

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что является единственным акционером компании и не имеет инвесторов из России.

Об этом он написал в своём сообщении, подчеркнув, что Telegram не зависит от российского капитала. «В нашем недавнем размещении облигаций на $1,7 млрд не участвовал ни один российский инвестор. Я единственный акционер», — заявил Дуров.

Он также уточнил, что облигации, выпущенные компанией в 2021 году, в основном были погашены и в настоящее время не представляют проблемы для Telegram.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров заявлял о намерении обеспечить равные наследственные права для всех своих детей, включая рождённых с использованием ЭКО. Эксперты отмечали, что реализация такого намерения возможна только при наличии соответствующих положений в завещании, оформленных в установленном законом порядке.

