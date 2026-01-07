Власти США ведут переговоры с BlackRock по Украине, заявил Уиткофф

«В перспективе это будет означать большие возможности для народа Украины, для людей, возвращающихся с войны, которые смогут найти отличные рабочие места. Мы работаем в этом направлении с компанией BlackRock и (генеральным директором) Ларри Финком, и мы считаем, что это будет иметь очень большое значение для народа Украины», — сказал Уиткофф на пресс-конференции так называемой «коалиции желающих».