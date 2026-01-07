Ричмонд
Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 7 января православное Рождество

Нацбанк Беларуси назвал курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 7 января, среду.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком определены валютные курсы на 7 января, среду. На Рождество курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались в значениях, установленных накануне.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На среду, 7 января, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9444 белорусского рубля, 1 евро — 3,4399 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6725 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, действовавшими во вторник, 6 января, курс евро, курс доллара и курс российского рубля остались без изменений в среду, 7 января.

