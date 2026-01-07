Штрафы за перевозку детей без автокресла вырастут в два раза

Изменения вступят в силу 9 января 2026 года — через десять дней после официального опубликования соответствующих нормативно-правовых актов. Новые санкции будут действовать по всей территории России и распространятся как на частных водителей, так и на коммерческий транспорт, в том числе такси, принадлежащее юридическим лицам и самозанятым перевозчикам. Проверять соблюдение обновленных требований, как и прежде, будут сотрудники ГИБДД.