Штрафы за перевозку детей без автокресла вырастут в два раза

Изменения вступят в силу с 9 января 2026 года.
Штрафы за перевозку детей в машинах без автокресел или других удерживающих устройств в России с 9 января 2026 года вырастут в два раза. Это следует из Кодекса РФ об административных правонарушениях.
«Административный штраф за нарушение требований к перевозке детей для водителя составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тыс. рублей», — написано в Кодексе. Текст приводит ТАСС.
Изменения вступят в силу 9 января 2026 года — через десять дней после официального опубликования соответствующих нормативно-правовых актов. Новые санкции будут действовать по всей территории России и распространятся как на частных водителей, так и на коммерческий транспорт, в том числе такси, принадлежащее юридическим лицам и самозанятым перевозчикам. Проверять соблюдение обновленных требований, как и прежде, будут сотрудники ГИБДД.