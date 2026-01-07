Хабаровчане могут оплатить декабрьские ЖКУ до 12 января

Жители Хабаровского края получили небольшую отсрочку для оплаты жилищно‑коммунальных услуг за декабрь: крайний срок перенесён на 12 января 2026 года, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
Причина проста: традиционная дата расчёта — 10 января — выпадает на субботу. По действующим нормам в таких случаях срок оплаты автоматически сдвигается на ближайший рабочий день.
Важно: за период с 10 по 12 января пени начисляться не будут. Это значит, что у жителей края есть три дополнительных дня, чтобы спокойно внести платёж без риска штрафов.
При этом уже в феврале правила вновь станут привычными: за январь нужно будет рассчитаться до 10 февраля. А вот с марта 2026 года в силу вступит долгожданное изменение — срок оплаты ЖКУ официально перенесут с 10‑го на 15‑е число каждого месяца. Это даст плательщикам дополнительные пять дней для внесения платежей.
Эксперты напоминают: в праздничные дни многие отделения банков и почты могут работать по сокращённому графику или быть закрыты. Тем, кто предпочитает оплачивать ЖКУ наличными, стоит позаботиться о платеже заранее.
Ещё один важный момент касается контроля сумм в квитанциях. Как отмечает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, если платёж за ЖКУ оказался необоснованно завышен, гражданин вправе потребовать компенсацию — 50 % от суммы переплаты. Для этого необходимо: внимательно сверить цифры в квитанции и при обнаружении расхождений обратиться в управляющую компанию или надзорные органы.
Таким образом, в начале 2026 года жителям края стоит запомнить три ключевые даты:
до 12 января — оплата за декабрь (без пени);
до 10 февраля — оплата за январь;
с марта — новый срок: до 15‑го числа каждого месяца.
Сохраняйте платёжные документы и следите за сроками — это поможет избежать недоразумений и лишних трат.