США начали выкачивать нефть из Венесуэлы

Временные власти Венесуэлы отдадут Соединенным Штатам от 30 до 50 миллионов баррелей нефти. Сначала ее доставят в США, а затем продадут по рыночной цене. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Вырученные деньги Трамп пообещал направить на благо народов США и Венесуэлы.

«Временные власти Венесуэлы отдадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной подсанкционной нефти. Эта нефть будет продана по рыночной цене, деньги будут находиться под моим контролем», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social, его слова приводят РИА Новости.

Президент США также пообещал, что деньги вырученные с продажи нефти пойдут на «благо народов» Венесуэлы и США. К реализации этого плана американцы приступят немедленно.

