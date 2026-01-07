США начали выкачивать нефть из Венесуэлы

Вырученные деньги Трамп пообещал направить на благо народов США и Венесуэлы.
Временные власти Венесуэлы отдадут Соединенным Штатам от 30 до 50 миллионов баррелей нефти. Сначала ее доставят в США, а затем продадут по рыночной цене. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Временные власти Венесуэлы отдадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной подсанкционной нефти. Эта нефть будет продана по рыночной цене, деньги будут находиться под моим контролем», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social, его слова приводят РИА Новости.
Президент США также пообещал, что деньги вырученные с продажи нефти пойдут на «благо народов» Венесуэлы и США. К реализации этого плана американцы приступят немедленно.