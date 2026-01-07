С 9 января в России вдвое вырастут штрафы за перевозку детей без автокресел

Так, с 9 января водителей ждут новые штрафы по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ. Размер взыскания для обычных водителей составит от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере такси (самозанятых), штрафы значительно возрастут: от 25 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и фиксированные 50 тысяч рублей для таксистов-самозанятых. Юридические лица столкнутся с штрафами от 100 до 200 тысяч рублей.