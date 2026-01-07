Ричмонд
Электросчетчики будут менять быстрее

С 2027 года энергокомпании должны будут устанавливать и заменять электрические счетчики вдвое быстрее — в течение трех месяцев вместо текущих шести, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Об этом рассказал ТАСС член Общественной палаты РФ Евгений Машаров. Машаров уточнил, что такие правила будут распространяться на замену приборов учета электричества в случае их отсутствия, неисправности, утраты или истечения срока эксплуатации. Сроки замены будут укорочены до трех месяцев для всех случаев, возникших после 1 января 2027 года.

Это обязательство накладывается непосредственно на энергосбытовые компании и сетевые организации, а не на собственников недвижимости. В случае просрочки сроков установки счетчика или ненадлежащего выполнения обязательств, потребители смогут платить за электроэнергию с понижающим коэффициентом 0,95.

Требования к скорости замены приборов учета будут внедрены с 1 января 2027 года, а уже с 2026 года за нарушение сроков гарантирующему поставщику придется уменьшить плату за электроэнергию для потребителя, в отношении которого возникло нарушение.