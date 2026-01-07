Электросчетчики будут менять быстрее

Об этом рассказал ТАСС член Общественной палаты РФ Евгений Машаров. Машаров уточнил, что такие правила будут распространяться на замену приборов учета электричества в случае их отсутствия, неисправности, утраты или истечения срока эксплуатации. Сроки замены будут укорочены до трех месяцев для всех случаев, возникших после 1 января 2027 года.