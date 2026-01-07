Новосибирским застройщикам дали отсрочку на уплату штрафов за срыв сдачи домов

Застройщики из Новосибирской области, как и других регионов России, получили отсрочку на уплату штрафов за срыв сроков сдачи домов. Оплатить их необходимо до 31 декабря 2026 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Напомним, что ранее в стране действовал мораторий на штрафы для застройщиков за перенос сроков сдачи домов. То есть дольщики не могли за это взыскать с застройщиков неустойку и убытки, которые они понесли.
Однако в декабре 2025 года президент Владимир Путин во время прямой линии попросил правительство не продлевать данный мораторий. В итоге временный запрет на взыскание неустойки с девелоперов отменили, но предоставили им отсрочку на уплату.