Более 112 тысяч курганцев установили самозапрет на получение кредита

По информации регулятора, по России в целом было подано 18,2 млн заявок на полный самозапрет на кредиты — это 91% от общего числа обращений. Запрет только на онлайн-выдачи в банках и МФО выбрали 838 тысяч граждан (4,2%). Еще 291 тысяча заявлений (1,5%) касались полного запрета займов в МФО, а 266 тысяч (1,3%) — одновременного запрета на выдачи в МФО и онлайн-кредиты в банках. Оставшиеся 1,7% приходятся на иные комбинации доступных ограничений, которые граждане подбирают под свои финансовые привычки.