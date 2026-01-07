Более 112 тысяч курганцев установили самозапрет на получение кредита

Курганцы стали чаще обращаться за установкой самозапрета на кредиты.
Жители Курганской области активно ограничивают себе доступ к займам. К концу 2025 года в регионе поступило более 112 тысяч заявлений на установку самозапрета. Об этом специально для URA.RU сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
«К концу 2025 года в регионе действовали 112 658 самозапретов на оформление кредитов и микрозаймов. Всего жители региона подали 131 028 заявлений на установку такой защиты и 11 655 — на ее снятие. В пересчете на численность населения получается, что самозапрет установил каждый седьмой житель области — 15 из 100 человек», — пояснили URA.RU в ОКБ.
По информации регулятора, по России в целом было подано 18,2 млн заявок на полный самозапрет на кредиты — это 91% от общего числа обращений. Запрет только на онлайн-выдачи в банках и МФО выбрали 838 тысяч граждан (4,2%). Еще 291 тысяча заявлений (1,5%) касались полного запрета займов в МФО, а 266 тысяч (1,3%) — одновременного запрета на выдачи в МФО и онлайн-кредиты в банках. Оставшиеся 1,7% приходятся на иные комбинации доступных ограничений, которые граждане подбирают под свои финансовые привычки.
Больше всего самозапретов приходится на людей в возрасте 35−45 лет — на них приходится 21,3% всех заявлений. В группе 45−55 лет подано 20% заявок, в сегменте 55−65 лет — 19%. Граждане старше 65 лет сформировали 18% самозапретов, россияне 25−35 лет — 13%. Молодежь до 25 лет оформила 9% всех ограничений.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продолжает стремительно расти количество граждан, устанавливающих самозапрет на получение кредитов. По данным на 1 ноября 2025 года, этой мерой финансовой защиты воспользовались уже 95 711 жителей региона, что составляет 12 человек на каждые 100 жителей области.